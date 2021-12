Trwa rejestracja na szczepienia dzieci od lat 5 do 11. I choć to dopiero pierwsze dni zapisów – zainteresowanie jest duże. A gdzie można znaleźć e- skierowanie na wkłucie? Pojawiają się one na Internetowych Kontach Pacjentów.

Należy jednak pamiętać, że szczepienia dzieci są zdecydowanie bardziej rygorystyczne w sensie medycznym niż osób dorosłych. Mówi Ryszard Szcząchor z Centrum Medycznego Aldemed w Zielonej Górze.

Pierwsze szczepienie dla tych dzieci planujemy we wtorek. Jesteśmy przygotowani, jest pani pediatra. Ewentualnie, gdyby coś się stało, jeszcze dwóch lekarzy. Bo tą grupę wiekową kwalifikuje osobiście lekarz.

Do czwartku rano w zielonogórskim Aldemedzie zapisanych było ponad 40 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Chodzi o pierwszą dawkę. Kolejna podana zostanie trzy tygodnie później.

Jest jeszcze trzecia dawka. Po 28 dniach od drugiej dawki. Lekarz może zakwalifikować do niej dzieci obciążone przewlekłymi chorobami, np. nowotworami lub po przeszczepach. Dzieci dializowane.

Należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniem dziecięca dawka szczepionki jest jednak znacznie mniejsza od tej dla osób dorosłych. Jedna standardowa ampułka to aż dziesięć dawek pediatrycznych.