Wreszcie ruszyła rozbiórka wiaduktu przy alei Zjednoczenia. To jedna z największych, choć niespodziewanych inwestycji, która realizowana jest przez nasze miasto.

Przypomnijmy, kilka miesięcy temu po ekspertyzach budowlanych okazało się, że wiadukt musi zostać praktycznie w całości rozebrany ze względu na wady konstrukcyjne. Co w tej chwili się dzieje? Pytamy Krzysztofa Staniszewskiego zastępcę dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w zielonogórskim magistracie.

Przystąpiliśmy do rozbiórki istniejącego wiaduktu wschodniego. Docelowy układ jest taki, by rozebrać wszystkie elementy zarówno te górne, przęsła i filary. Jest kwestia do rozstrzygnięcia, na ile powinny pozostać stopy fundamentowe. Dzisiaj prace skupiają się przed wiaduktem.