HOTZIELONA GÓRA:

Ruszył Zielonogórski Magazyn rzeczy dla Ukrainy

Redakcja Portalu wZielonej.pl2022-02-28
Szacowany czas czytania: 1 min.
foto: UM

Zielonogórski Magazyn rzeczy na Ukrainie działa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy Al. Zjednoczenia 110. Prowadzony jest przez wolontariuszy.

Poniżej ważne informacje przekazane przez zielonogórski magistrat.

  • DOSTAWY AUTAMI TAKIMI  JAK BUSY I WIĘKSZYMI – KONTAKT: TATIANA TEL: 792 551 408. PROSIMY O KONTAKT MIN. GODZINĘ PRZEZ PRZYJAZDEM
  •  WYDAWANIE RZECZY DLA POTRZEBUJĄCYCH Z ZIELONEJ GÓRY –  KONTAKT: LILA TEL: 736 796 050. PRZY ODBIORZE RZECZY WYMAGANE JEST POKAZANIE ZDJĘCIA PASZPORTU/DOKUMENTÓW UCHODŹCY
  • WOLONTARIUSZE (ZGŁOSZENIA OSÓB CHĘTNYCH, KOORDYNACJA DUŻURÓW ITD.) – KONTAKT: SVIETLANA TEL: 880 002 280
  • WYPOSAŻANIE MĘŻCZYZN UKRAIŃSKICH JADĄCYCH NA WOJNE – ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W ZIELONEJ GÓRZE – KONTAKT: LENA, TEL: 575692492
  • ZGŁOSZENIA CHĘCI ZAKUPU/PRZEKAZANIA WYPOSAŻENIA WOJSKOWEGO – KONTAKT: STANISLAV TEL: 729 292 812
  • KOORDYNATOR DZIAŁAŃ Z RAMIENIA URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA – KLAUDIA BARANOWSKA, TEL: 693 890 579
  • ZGŁOSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW – WERONIKA WZIĘTEK, TEL. 602 142 492 E-MAIL: w.wzietek@um.zielona-gora.pl

UWAGA! Osoby prywatne/organizacje chcące przekazać rzeczy ze zbiórek zapraszamy bezpośrednio do magazynu, oraz do innych miejsc zbiórek wskazanych przez Stowarzyszenie Warto jest Pomagać.

Tagi
Redakcja Portalu wZielonej.pl2022-02-28
Szacowany czas czytania: 1 min.
Zobacz więcej
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2022, Portal wZielonej.pl
Back to top button
0:00
0:00
X