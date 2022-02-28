Zielonogórski Magazyn rzeczy na Ukrainie działa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy Al. Zjednoczenia 110. Prowadzony jest przez wolontariuszy.
Poniżej ważne informacje przekazane przez zielonogórski magistrat.
- DOSTAWY AUTAMI TAKIMI JAK BUSY I WIĘKSZYMI – KONTAKT: TATIANA TEL: 792 551 408. PROSIMY O KONTAKT MIN. GODZINĘ PRZEZ PRZYJAZDEM
- WYDAWANIE RZECZY DLA POTRZEBUJĄCYCH Z ZIELONEJ GÓRY – KONTAKT: LILA TEL: 736 796 050. PRZY ODBIORZE RZECZY WYMAGANE JEST POKAZANIE ZDJĘCIA PASZPORTU/DOKUMENTÓW UCHODŹCY
- WOLONTARIUSZE (ZGŁOSZENIA OSÓB CHĘTNYCH, KOORDYNACJA DUŻURÓW ITD.) – KONTAKT: SVIETLANA TEL: 880 002 280
- WYPOSAŻANIE MĘŻCZYZN UKRAIŃSKICH JADĄCYCH NA WOJNE – ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W ZIELONEJ GÓRZE – KONTAKT: LENA, TEL: 575692492
- ZGŁOSZENIA CHĘCI ZAKUPU/PRZEKAZANIA WYPOSAŻENIA WOJSKOWEGO – KONTAKT: STANISLAV TEL: 729 292 812
- KOORDYNATOR DZIAŁAŃ Z RAMIENIA URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA – KLAUDIA BARANOWSKA, TEL: 693 890 579
- ZGŁOSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW – WERONIKA WZIĘTEK, TEL. 602 142 492 E-MAIL: w.wzietek@um.zielona-gora.pl
UWAGA! Osoby prywatne/organizacje chcące przekazać rzeczy ze zbiórek zapraszamy bezpośrednio do magazynu, oraz do innych miejsc zbiórek wskazanych przez Stowarzyszenie Warto jest Pomagać.