Ruszyła realizacja projektu “Prawo do życia bez przemocy”. W Zielonej Górze za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. W zależności od modułu – lokalny czy regionalny – pomoże też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Idea samego projektu jest bardzo prosta – chodzi o niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą. Zarówno tą fizyczną, jak i psychiczną. Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy między innymi psychologów, doradców zawodowych oraz prawników. Co ciekawe – warsztaty poświęcone przemocy odbędą się także w przedszkolach i żłobkach.

Niektórzy zastanawiają się dlaczego. Otóż okazuje się, że już w żłobkach nauczyciele widza symptomy stosowania przemocy wobec dzieci. I muszą mieć odpowiednie przygotowanie do odpowiednich reakcji. Będziemy też robić spotkania w powiatach, które podjęły z nami współprace. Jest ich osiem w tej części regionu.

W każdym zaangażowanym we współpracę powiecie ma funkcjonować również mobilny psycholog. Bo mówiąc o kryzysie chodzi nie tylko o przemoc domową. To również śmierć i samobójstwa, z którymi Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka także spotyka się w swojej działalności. Co ważne – projekt skierowany jest nie tylko do ofiar przemocy, ale też jej sprawców.

Ten projekt obejmuje też osoby stosujące przemoc. Ale muszą one być już po etapie korekcyjno – edukacyjnym. Teraz będzie etap psychologiczno – terapeutyczny. Będzie to 60 godzin pracy nad tym, w jaki sposób dostrzegać w sobie symptomy zbliżającej się trudności. Jak to odreagować.

Projekt “Prawo do życia bez przemocy” będzie realizowany do końca września 2023 roku. Dodajmy, że według danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z 2019 roku tylko w naszym regionie zarejestrowanych zostało ponad 6 i pół tysiąca osób dotkniętych przemocą.