Trwa proces przełączenia numeru 998 na 112. Zmiana w przekierowywaniu połączeń alarmowych dotyczy całego kraju, teraz proces ruszył w lubuskiem. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim fakt, że telefonu nie odbierze już strażak, a pracownik Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W czwartek jako pierwszy w naszym regionie, przełączony został numer 998 z Gorzowa Wielkopolskiego. Dziś przyszła pora na powiat zielonogórski. Mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Strażak cały czas będzie miał możliwość odsłuchania pierwotnej rozmowy, tego zgłoszenia do CPR-u. A także będzie miał możliwość oddzwonienia do osoby zgłaszającej, dopytania o szczegóły, jeśli pojawi się taka konieczność.

W identyczny sposób z numerem alarmowym połączona jest już policja oraz pogotowie ratunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko odciążyć stanowiska kierowania poszczególnych służb, ale również przefiltrować zgłoszenia fałszywe lub omyłkowe.

Często dostajemy na nasz numer zgłoszenie medyczne. Ludzie mylą numery naszych służb. A teraz to dyspozytor automatycznie przekieruje nas do poszczególnej służby. Ponadto wiele osób nie wie, że wzywając straż pożarną do danego zdarzenia powinna być zadysponowana jeszcze policja lub inne służby.