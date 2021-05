Już niebawem ruszy budowa parkingu wielopoziomowego przy zielonogórskiej Palmiarni. Powstanie około 400 miejsc parkingowych.

Najpierw jednak odbędzie się przebudowa dotychczasowego parkingu. Potrwa ona 1,5 roku. Potwierdził te informacje Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM”:

Jeżeli będziemy budować, a będziemy budować, to musimy te miejsce zabezpieczyć. Ostrzegamy, że będzie problem, ale miejsc parkingowych brakuje. Chcemy, by można było w sposób spokojny funkcjonować w mieście. To jedna z inwestycji, która będzie zrealizowana.