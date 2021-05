Ponad 360 tys. osób z całej Polski przystąpiło dziś do trwającego trzy dni egzaminu ósmoklasisty.

W zielonogórskiej “osiemnastce”, tak jak w całym kraju, egzaminy odbywają się zgodnie z wytycznym sanitarnymi. Są podobne do tych, które obowiązywały na maturze. Mówi Lidia Kalinowska, zastępca dyrektora szkoły.

Uczniowie mogą maseczkę zdjąć w momencie, gdy już zajmą miejsce w sali egzaminacyjnej, wtedy mogą maseczkę zdjąć i pisać egzamin bez niej. Nauczyciele nadzorujący muszą mieć zakryte usta i nosa, oprócz tego mieć rękawiczki. Między uczniami musi być dystans minimum 1,5 metra.

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 2 lipca. Będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Ze względu na pandemię, wymagania egzaminacyjne są w tym roku zawężone. Uczniowie do egzaminów przygotowywali się podczas nauki zdalnej, a to wymagało nie lada samodyscypliny.

Jutro ósmoklasiści pochylą się nad matematyką, a w czwartek nad nowożytnym językiem obcym. Większość uczniów wybrała angielski.