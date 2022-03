Co z rowerami miejskimi? Czy, a jeśli tak, to kiedy zielonogórzanie będą mogli z nich skorzystać? Zapytaliśmy o to gościa czwartkowej „Rozmowy na 96 Fm” Roberta Górskiego. Radny miejski znany jest w naszym mieście z zamiłowania do dwóch kółek.

Jak mówi Górski z rowerów miejskich będzie można skorzystać za nieco ponad miesiąc.

W przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa z operatorem. Będzie to ta sama firma co wcześniej. Umowa zostanie podpisana na dwa lata.

Do dyspozycji zielonogórzan, będzie 400 rowerów i 40 stacji. A jak według naszego gościa będzie wyglądał sam sezon rowerowy? Czy miasto planuje jakieś zmiany?

Zasady będą podobne do tych co poprzednio, może tylko delikatne korekty. Do dyspozycji zielonogórzan będą stare rowery, bo zamówienie nowych nie należy do łatwych zadań.

Czyli nowe rowery mogłyby się pojawić najwcześniej pod koniec 2023 roku. „Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.