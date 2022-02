– Przeniesienia „Medyka” nie powinno mieć podłoża politycznego – powiedziała dziś w „Rozmowie na 96 FM” Bożena Ronowicz. Przypomnijmy – radna miejska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat pełniła również funkcje dyrektorki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk”.

Według Ronowicz ewentualna przeprowadzka powinna się opierać na merytoryce, a tej wciąż brakuje. Tym bardziej, że pomieszczenia na terenie kompleksu w Sulechowie pomimo luksusów, nie są dostosowane do podstawowych potrzeb zielonogórskiego „Medyka”.

Może dwie, trzy sale nadawały by się na zajęcia wykładowe. Natomiast pozostałe trzeba by było zniszczyć. Wszędzie jest parkiet, który się nie nadaje do takiego kształcenia. Nie ma tez wody, ogólnego zaplecza sanitarnego.

Według Ronowicz dziś największym problemem „Medyka” jest brak dyrektora. Pojawiły się też komplikacje w kwestii świadectw dla niektórych słuchaczy.

Na piątek była zaplanowana uroczystość wręczenia świadectw, między innymi dla techników farmacji. Ale uroczystość odwołano, bo nie ma kto świadectw podpisać.

Radna Ronowicz uważa to za rażące naruszenie prawa.