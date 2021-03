Był poranek, 4 marca, gdy Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze znalazł się na ustach całego kraju. To właśnie tutaj potwierdzono rok temu pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Chorym był mieszkaniec Cybinki.

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wchodzimy w zupełnie inną rzeczywistość, naznaczoną pandemią. Gościem porannej rozmowy był tego dnia przewodniczący rady miasta Piotr Barczak. Na antenie Radia Index mówił wówczas tak.

Ważne jest to, żeby zachować pewien spokój, żeby mieć świadomość, jak postępować. Jednocześnie też, żeby się nie zamykać, żebyśmy nie wytworzyli sytuacji, że ktoś kichnie i wszyscy naokoło go zlinczują. Nie każde przeziębienie to od razu koronawirus.