Miniony rok był bardzo burzliwy w życiu województwa. Sporo działo się w sejmiku, gdzie bezskutecznie próbowano odwołać zarząd województwa z marszałek Elżbietą Polak na czele. Na sile przybrał też konflikt na linii urząd marszałkowski – urząd miasta.

STYCZEŃ

Pierwszy akt długiego sporu prezydenta Zielonej Góry z marszałek województwa dotyczył budowy Obwodnicy Zachodniej miasta. Poszło o to, kto powinien zajmować się inwestycją. W odpowiedzi na konferencję włodarza Zielonej Góry w sprawie zabezpieczenia środków na budowę drogi, Elżbieta Polak odpowiedziała, że to inwestycja, która jest zadaniem zarządu województwa.

W styczniu też informowaliśmy o przygotowaniach Szpitala Uniwersyteckiego do walki z kolejnym wariantem koronawirusem – omikronem. Wtedy działał jeszcze Szpital Tymczasowy, dedykowany pacjentom z COVID-19, jednocześnie trwały już przygotowania do otwarcia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pod koniec miesiąca pojawiła się też informacja, która na kilka tygodni zdominowała zainteresowanie opinii publicznej – przenosiny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” z dotychczasowej siedziby w Zielonej Górze do Sulechowa. Pod koniec miesiąca informowaliśmy też o wypadku drogowym z udziałem posła Waldemara Sługockiego w Drzonkowie. Trwa postępowanie w tej sprawie.

LUTY

Przenosiny „Medyka” to był temat numer jeden do momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Apel w sprawie nieprzenoszenia szkoły do Sulechowa wystosowali miejscy radni, adresując go do zarządu województwa lubuskiego. Spór zaostrzyło odwołanie, kilka dni później, ze stanowiska dyrektora placówki Jarosława Marcinkowskiego. Zarząd decyzję tłumaczył nie ujęciu w oświadczeniu majątkowym prowadzonej działalności gospodarczej. To tylko zaostrzyło spór, który miał swoje ujście w pikiecie przed urzędem marszałkowskim.

Uwagę „Medyka” odwrócił wybuch wojny w Ukrainie. Serwisy zdominowane były przez akcje pomocowe, jakie organizowały organizacje pozarządowe, ale również urzędy. O powołaniu specjalnego zespołu ds. uchodźców zdecydowała marszałek E. Polak. Sala kolumnowa stała się jednym wielkim punktem pomocy Ukrainie.

MARZEC

Lubuska marszałek o wspieraniu przybywających ze wschodu informowała w Radiu Index, że pieniądze nie są problemem. Szykowane były transporty z darami, które jechały na teren kraju ogarniętego wojną. Jedną z wypraw relacjonował nasz redakcyjny kolega, Marcin Fijałkowski.

Uchodźcy trafiali też w różne miejsca naszego regionu. Dach i schronienie znaleźli m.in. na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Gotowość przyjęcia do pracy lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy wyraził natomiast Szpital Uniwersytecki. W regionie informowaliśmy też o tym, na jaką opiekę medyczną mogą liczyć uciekający przed wojną.

W marcu zapadła również decyzja, że „Medyk” pozostanie w tym samym miejscu. Przeciwna przenosinom była lubuska kurator oświaty, a uchwałę w sprawie m.in. odwołania dyrektora uchylił wojewoda Władysław Dajczak.

KWIECIEŃ

Z końcem marca działalność zakończył Szpital Tymczasowy, dla pacjentów z COVID-19. Szpital leczył przez ten czas 3136 pacjentów, w tym 462 na intensywnej terapii i 267 dzieci. Atak choroby przeżyły 2502 osoby, czyli 80 proc. Był to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Na dobre rozpoczęły się też przygotowania do uruchomienia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Na otwarcie przyszło nam jeszcze kilka miesięcy poczekać.

O systemowe wsparcie do rządu zwrócili się radni sejmiku województwa. Chodziło o pomoc uchodźcom wojennym. Apel przyjęto na sesji przez aklamację.

MAJ

Ubywa nas w regionie i o tym dowiedzieliśmy się z wyników spisu powszechnego. – Ludność województwa lubuskiego na dzień 31 marca 2021 roku wyniosła 991,2 tysięcy, jest to mniej o 3 procent. Blisko 32 tysiące osób ubyło w porównaniu ze spisem z roku 2011 – informował w Radiu Index Robert Wróbel, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Przybyło za to w naszym regionie obywateli Ukrainy, o czym donosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dwa miesiące po wybuchu wojny odsetek obcokrajowców w województwie wzrósł o 5,6 %.

CZERWIEC

Na początku czerwca najważniejsze informacje miały charakter komunikacyjny. Po dwudziestu latach powróciło kolejowe połączenie kolejowe Zielona Góra – Gubin – Guben. Z Babimostu zaczęły latać samoloty do wakacyjnych kurortów. Na pierwszy ogień, podobnie jak rok wcześniej poszła Turcja. Pasażerowie udający się na wakacje lecieli do Antalyi.

Dla preferujących jednoślady dobre wieści nadeszły z Zatonia. Tam podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Zatoniem, a Otyniem. To brakujący odcinek na rowerowej trasie Zielona Góra – Nowa Sól.

Pojawił się też kolejny spór na linii prezydent – marszałek. Tym razem poszło o Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Lada dzień skończy się umowa na dzierżawę budynku przy ul. Dąbrówki. Janusz Kubicki proponował zamianę. Miasto oddałoby budynek, w którym jest WOMP, a w zamian otrzymałoby siedzibę „Medyka”. Okres przedwakacyjny to również sesje absolutoryjne. Zarząd województwa lubuskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Za było 19 radnych sejmiku, 10 przeciw. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu.

LIPIEC

Wakacje rozpoczęliśmy od kolejnej destynacji, którą wprowadziło do oferty lotnisko w Babimoście. Do tureckiej Antalyi na czas wakacji dołączyła chorwacka Rijeka, a następnie jeszcze bułgarskie Burgas. Z Babimostu można było latać również do Gdańska. Nad polski Bałtyk samoloty kursowały do początku października.

W lipcu też dobiegła końca termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego.

Nie zabrakło też głośnych tematów, którymi interesowały się również media ogólnopolskie. Najgłośniejsza sprawa dotyczyła Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie. Chodziło o aferę mobbingową oraz o zgłoszenie się kobiety, która miała otrzymać od dyrektora propozycję seksualną w zamian za pracę w WORD. Jarosław Śliwiński z funkcji dyrektora został odwołany decyzją zarządu województwa lubuskiego.

SIERPIEŃ

W wieku 93 lat zmarł Zbyszko Piwoński, w przeszłości piastował urząd wojewody zielonogórskiego, senatora oraz zielonogórskiego kuratora oświaty. Był także Honorowym Obywatelem Zielonej Góry.

Znów kolejny raz zrobiło się gorąco w sejmiku. Tym razem za sprawą radnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli wniosek o odwołanie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak. Uzasadnieniem wniosku była, według radnych PiS, obojętna postawa marszałkini wobec sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. – Zarzuty, które są przedstawione we wniosku są absolutnie nieprawdziwe i zostały przedstawione w złej wierze w celu podważenia dobrego wizerunku Marszałka Województwa Lubuskiego. Karygodne i rażące jest pomawianie organu jakim jest marszałek województwa lubuskiego, ponieważ wniosek, który został złożony nie znajduje żadnego uzasadnienia w dowodach – odpowiadała za pomocą oświadczenia marszałek.

Oprócz tarć w sejmiku coraz bardziej słyszalne były głosy o tym, że z Odrą dzieje się coś niedobrego. Później o katastrofie ekologicznej mówiła już cała Polska. Temat stał się oczywiście również sprawą polityczną.

Nowym biskupem pomocniczym został ks. Adrian Put. Święcenia biskupie przyjął w konkatedrze św. Jadwigi w Zielonej Górze, w której wcześniej przez niespełna rok był proboszczem.

WRZESIEŃ

We wrześniu dopytywaliśmy, kiedy ruszy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Prace się przedłużały, ponadto pojawił się problem z personelem, o czym informowaliśmy na naszej antenie.

PAŹDZIERNIK

– Było gorąco, momentami atmosfera była bardzo napięta. – tak relacjonowaliśmy sesję sejmiku, podczas której głosowano nad odwołaniem marszałek Elżbiety Polak. Ostatecznie 18 radnych koalicji zagłosowało przeciw odwołaniu marszałek, 10 radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu. Punkt dotyczący odwołania wzbudził, co było do przewidzenia, najwięcej emocji. Ostatecznie marszałek Elżbieta Polak otrzymała poparcie radnych podczas tajnego głosowania.

Chwilę później wybuchł kolejny konflikt, tym razem dotyczący wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który zdeterminował lokalną politykę na kolejne tygodnie. Przypomnijmy, prezydent Zielonej Góry liczył na utrzymanie dotychczasowej kwoty na jednego mieszkańca miasta, w kwocie 309 euro w nowej perspektywie unijnej. Tymczasem nowa kwota ma wynosić 184 euro. – Czujemy się oszukani przez panią marszałek Elżbietę Polak, która okrada mieszkańców – grzmiał podczas konferencji prasowej Janusz Kubicki. W odpowiedzi rzecznik urzędu marszałkowskiego stwierdził, że Zielona Góra wciąż może starać się o unijne pieniądze z różnych konkursów.

Mieszkańców południa regionu ucieszyło otwarcie mostu w Milsku. Wreszcie połączono oba brzegi Odry.

Całkowity koszt inwestycji to 83 miliony złotych. Budowa mostu nie byłaby możliwa, gdyby nie środki unijne.

LISTOPAD

Kolejną wyczekiwaną inwestycją było otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wraz z początkiem listopada ruszyły przenosiny. Powody do radości miał też Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost, który w listopadzie informował o pobiciu rekordu odprawionych pasażerów. Liczba zbliżała się do 40 tys. W listopadzie wyniosła dokładnie 37 tys. podróżujących.

W tym miesiącu znów było burzliwie. Pracę stracił kolejny dyrektor jednostki administracyjnej, nad którą pieczę sprawuje zarząd województwa lubuskiego. Ze stanowiskiem pożegnał się dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Waldemar Stępak. To pokłosie zatrudniania pracowników z Ameryki Łacińskiej przez zielonogórską agencję pracy, której szefuje żona dyrektora.

Pod koniec miesiąca samorząd lubuski podpisał umowę na budowę wzorcowego budynku pasywnego. Powstanie on w Nowym Kisielinie, a przeniosą się do niego trzy departamenty urzędu marszałkowskiego. Inwestycję krytykowało otoczenie prezydenta Zielonej Góry, z kolei przedstawiciele władz województwa odpowiadali, że pozwoli to na oszczędności pieniędzy wydawanych na wynajem budynków.

GRUDZIEŃ:

Najpierw chwalono się dużą kasą. Komisja Europejska potwierdziła, że do regionu popłynie łącznie 915 milionów euro w nowej perspektywie. Przyjęty program to wynik kilkumiesięcznych negocjacji samorządu województwa z Komisją Europejską oraz stroną rządową.

Grudzień to również gorące sesje budżetowe. Najpierw sejmiku, a dzień później rady miasta. W przyszłorocznym budżecie województwa zaplanowano dochody na poziomie 882 mln złotych, zaś wydatki na poziomie 1 mld 121,3 mln złotych. Deficyt zaplanowano na poziomie 239,1 mln złotych.

W grudniu odleciał też pierwszy samolot do Egiptu, dokładniej do Taby. Loty w ramach tej destynacji potrwają do połowy lutego. A co z wyczekiwanym połączeniem kolejowym do Zbąszynka? Radny sejmiku z PiS, Kazimierz Łatwiński przekonywał, że prace zakończą się w pierwszym kwartale nowego roku.

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości za opieszałość wini urząd marszałkowski, który nie chciał dołożyć brakujących pieniędzy do inwestycji. Utrudnienia na tym odcinku trwają od marca 2020 roku.