Do końca roku akademickiego zostało jeszcze trochę czasu, jednak zajęcia na uczelni już za studentami, a większość z nich zakończyła także sesję letnią. Teraz, w czerwcu, humory dopisują bardziej niż w poprzednim roku w październiku, gdy nie było wiadomo, jak będzie przeprowadzona nauka na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W październiku minionego roku koronawirus wciąż sprawiał wiele problemów – nie inaczej było na naszej uczelni. Jednak teraz powoli wszystko wraca do normy, o czym mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaczynało się ciężko, bo wszyscy byliśmy jeszcze w trakcie covidu. Myślałem, że być może już od października te zajęcia będą normalnie. Niestety, jak wszyscy wiemy, pandemia nam to uniemożliwiła, ale wiosną wszystko powoli zaczęło wracać do normy. Stąd zaczęły się spotkania. Stąd zaczęły się normalne zajęcia. Po dwóch latach odbyły się Bachanalia. Myślę, że bardzo udane Bachanalia, bo na kampusie B. Prawdopodobnie będziemy organizować już tam na stałe te wydarzenia. No i teraz studenci przystąpili do sesji, którą, mam nadzieję, pomyślnie zdadzą, i czekamy na nich wszystkich i na nowych studentów na początku roku akademickiego.