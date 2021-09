Są już wytyczne dotyczące zakwaterowania w zielonogórskich akademikach. W związku z wciąż trwającą sytuacją epidemiczną w jednym pokoju będzie mogła zamieszkać jedna osoba. Są jednak wyjątki. Na odstępstwo od ogólnych zasad mogą liczyć pary lub osoby, którym zależy na wspólnym zamieszkaniu.

Żeby było to możliwe, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do prorektora do spraw studenckich. W miejscach wspólnych, czyli łazienkach lub kuchniach, jednocześnie przebywać będą mogły dwie osoby. Ale w maseczkach. Mówi Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obowiązuje również zakaz gromadzenia się w pokojach. Jeżeli już osoba musi przejść do innego pokoju, to oczywiście też wymagane będzie przestrzeganie reżimu sanitarnego i założenie maseczek. Na ten moment widzimy jak wygląda sytuacja, wszystko może się zmienić.

Oznacza to, że jeżeli liczba zachorowań na korowirusa wzrośnie, to akademik “Wcześniak” może zostać ponownie przekształcony na izolatorium.