Czy rok 2022 był dobrym czasem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego? Postanowiliśmy to sprawdzić. Redakcja portalu wZielonej.pl podsumowała ostatnich dwanaście miesięcy i przygotowała dla Was spis najważniejszych wydarzeń od stycznia do grudnia ubiegłego roku na UZ.

Styczeń: Naukowcy UZ wyróżnieni przez miasto!

Nowy rok zaczął się dobrze dla naszych wykładowców. Naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali uhonorowani nagrodami prezydenta Zielonej Góry. Warto przypomnieć – wyróżnienie to jest związane z uzyskaniem tytułów profesorskich, tzw. belwederskich. Przyznanie nagród prezydenta Zielonej Góry stało się już pewną tradycją, ale jest również podkreśleniem renomy uczelni. Tak w styczniu ubiegłego roku mówił o tym wydarzeniu prof. Wojciech Strzyżewski, rektor naszej uczelni. Dodajmy- nagrody zostały wręczone po raz dziesiąty. Tym razem przyznano je jedenastu profesorom Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Luty: Studenci i absolwenci kierunku lekarskiego UZ najlepsi w Polsce!

Studenci i absolwenci kierunku lekarskiego na UZ najlepsi w Polsce podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 roku. Nasi żacy znaleźli się na pierwszym miejscu w kategorii lekarze, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach i na drugim miejscu w kategorii lekarze zdający po raz pierwszy. Do obu egzaminów przystąpiło w sumie 104 studentów oraz absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Marzec: Studenci w końcu wrócili do nauki stacjonarnej!

Po kilku miesiącach nauki zdalnej studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego powrócili w mury uczelni. Można by powiedzieć – w końcu. Decyzję o nauce stacjonarnej podjęły władze naszej uczelni, po analizie spadającej liczby zachorowań na COVID -19. Zmiana nie dotyczyła jednak wszystkich zajęć – wykłady w semestrze letnim nadal odbywały się w formie zdalnej.

Kwiecień: UZ zainteresowany budową Lubuskiego Centrum Onkologii

Kwiecień to miesiąc, w którym powrócono do rozmów na temat powstania Lubuskiego Centrum Onkologii. Placówka miałaby funkcjonować w Zielonej Górze, przy Szpitalu Uniwersyteckim. A powołaniem instytucji zainteresowana jest nie tylko lecznica, ale i Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia dla wsparcia powstania tego typu placówki planowała pozyskać środki zewnętrzne. Jak podkreślał w kwietniu prof. Wojciech Strzyżewski, rektor naszej uczelni: “To inwestycja nie tylko w dobro pacjentów, ale też w studentów Collegium Medicum UZ.”

Maj: 700 tysięcy złotych dla UZ od zarządu województwa!

Kolejne dobre wieści dla UZ. Tym razem te z zakresu finansowego. Zarząd województwa lubuskiego zdecydował w maju o kolejnej dotacji dla naszej uczelni. Tym razem jej wysokość to 700 tysięcy złotych. Dofinansowanie było związane z tworzeniem nowych kierunków na uczelni: inżynieria lotnicza oraz elektromobilność. Zgodnie z umową środki zostały lub dopiero zostaną wykorzystane przede wszystkim na zakup sprzętów dydaktycznych oraz do badań naukowych.

Czerwiec: Czas na kolejną rekrutację!

W czerwcu, tradycyjnie już, ruszyła kolejna letnia rekrutacja na UZ. Tym razem na rok akademicki 2022/2023. I tylko w trakcie tego naboru kandydaci mieli do wyboru 63 kierunki wyższych studiów stacjonarnych na 12 wydziałach. Co dawało ponad sześć tysięcy miejsc dla żaków.

Lipiec: Kolejni prawnicy wykształceni na UZ!

W lipcu ubiegłego roku Uniwersytet Zielonogórski pochwalił się kolejnymi, tym razem ponad 40 absolwentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Uroczystość, podsumowująca niełatwe pięć ostatnich lat, odbyła się w pierwszą sobotę lipca.Co ważne – nasza uczelnia stara się monitorować dalsze losy, już te zawodowe, swoich absolwentów. Uniwersytet Zielonogórski chwali się więc tym, że studenci poprzednich roczników pozostają w Zielonej Górze i to tutaj oddają się pracy zawodowej.

Sierpień: UZ z wysokimi notami podczas ewaluacji!

8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B – co to za dane? Znakomite dla naszej uczelni! Uniwersytet Zielonogórski wysoko oceniony przez resort edukacji i nauki i właśnie taką wiadomością rozpoczął się dla naszej uczelni sierpień 2022. Według podanych w sierpniu wyników ewaluacji najlepiej kształcimy na takich kierunkach jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia i finanse, inżynieria mechaniczna, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu i pedagogika. Oceny są ważne z kilku powodów. Jednym z nich są subwencje, które uczelnia otrzymuje z ministerstwa nauki. Oprócz tego wysoka kategoria powoduje, że mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. To zapewnia rozwój kadr w kolejnym okresie. Liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego została potrojona. Poprzednio było to w siedmiu dyscyplinach, teraz jest ich aż 21. Kolejną korzyścią jest to, że UZ może otworzyć wiele kierunków bez pytania o prośbę naszego ministerstwa.

Wrzesień: Wspólnie zamigali i pobili rekord Polski!

Mali i duzi – wszyscy połączyli siły i podjęli próbę pobicia rekordu Polski w sztafecie migania. Mowa o zielonogórzanach, którzy na zaproszenie UZ pojawili się pod filharmonią i jeden po drugim wymigali krótkie hasło “Zielona Góra wita”. I zrobili to na tyle szybko, że się udało – Zielona Góra jest rekordzistą migania. Do potyczek stanęło ponad tysiąc osób, choć żeby uzyskać miano rekordzisty wystarczyłoby ich zaledwie sto. Tego typu rekord pobijany był w Polsce po raz pierwszy.

Październik: Nowy rok akademicki rozpoczęty i to podczas otwartej inauguracji!

Tradycyjnie już wraz z początkiem października rozpoczął się nowy rok akademicki na naszej uczelni. Inauguracja w 2022 była jednak szczególnie wyjątkowa – pierwszy raz po pandemicznej przerwie, uroczystość została otwarta dla wszystkich chętnych. Efekt mógł być tylko jeden – w auli pojawiły się tłumy wykładowców i studentów. W mury uczelni, wraz z nowym rokiem akademickim, trafiło około 10 tysięcy studentów. Część z nich swoją przygodę z UZ dopiero zaczęło.

Listopad: Kolejne nowoczesne laboratorium. Tym razem służące zarówno polskim, jak i niemieckim studentom!

Listopad otworzył się dla naszej uczelni nowym laboratorium na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. Chodzi o salę tak zwanych rozproszonych systemów pomiarowych i bezprzewodowych sieci sensorów. Co za tym idzie – w laboratorium znalazł się wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz przyrządy pomiarowe. Jak zapowiadali pracownicy wydziału – mają one służyć do realizacji polsko – niemieckiego przedsięwzięcia pod nazwą „Joint Lab IHP-UZ.” Laboratorium jest efektem zawartej w 2016 roku umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Instytutem Leibniza dla Innowacyjnej Elektroniki z Frankfurtu nad Odrą z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Grudzień: Końcówka roku pod znakiem ogromnych oszczędności!

Rok 2022 zakończył się na naszej uczelni niełatwą decyzją o zamknięciu jej “na głucho” aż do 9 stycznia. Decyzja niełatwa, ale konieczna. Milion złotych – ponoć tyle oszczędzi Uniwersytet Zielonogórski dzięki przerwie w funkcjonowaniu. Zamknięcie uczelni dotyczy nie tylko sfery dydaktycznej, ale również administracji.

