– Bierzemy się ostro do pracy – mówił Robert Jagiełowicz. Dyrektor MOSIR był gościem “Rozmowy na 96 FM”. A rozmawialiśmy dziś m. in. o dużej inwestycji, a mianowicie o krytym boisku piłkarskim.

Miasto podpisało już umowę, o czym informowaliśmy w piątek. – Wykonawca ma kilkanaście tygodni na realizację inwestycji – mówił w Radiu Index Jagiełowicz.

Mam nadzieję, że firma się zbierze i zacznie działać. Czasu jest niewiele. My dziś będziemy występowali do ministerstwa o przedłużenie rozliczenia tej inwestycji. Rozliczyć ją mamy do końca sierpnia, a wykonanie do kwietnia. To jest nierealne, bo terminy się poprzesuwały.