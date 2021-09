Kryte boisko piłkarskie? Owszem, powstanie. Stadion piłkarski? W dalszej perspektywie – dziś o infrastrukturze sportowej w naszym mieście rozmawialiśmy z dyrektorem MOSIR Robertem Jagiełowiczem.

Gość „Rozmowy na 96 FM” mówił nam o tym, jakie miasto ma plany, jeśli chodzi o sportowe inwestycje w Zielonej Górze. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację krytego boiska.

Jest to obiekt skierowany do dzieci i młodzieży. Seniorzy radzą sobie na zewnątrz w każdym klubie piłkarskim. Dzieci trzeba chronić, bo nie miały takiego obiektu. Szukaliśmy dofinansowania. W ub, roku nam się nie udało, w tym roku już to zrobimy, bo to obiekt ważny i ciekawy dla miasta.