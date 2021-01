– Radny Ciemnoczołowski broni szpitala, bo dostał posadę za 10 tys. zł miesięcznie – mówił dziś Robert Górski, lekarz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i radny Zielonej Razem.

Spór wokół szczepień na COVID-19 trwa. Górski zaszczepił się w tym tygodniu, ale w szpitalu w Szprotawie. Krytycznie wypowiadał się natomiast w mediach społecznościowych pod adresem Szpitala Uniwersyteckiego. Ubolewał nad faktem, że władze lecznicy odmówiły szczepienia pracownikom pogotowia.

Górski przyznał, że to ludzie walczący z pandemią na pierwszej linii frontu powinni być szczepieni w pierwszej kolejności, a nie pracownicy administracji szpitalnej. Podkreślał, że lista pracowników pogotowia trafiła do szpitala.

Jeszcze chyba w grudniu, zanim szczepienia się rozpoczęły. I nie chciał nas zaszczepić. Pan prezes dzisiaj mówi, że jakby się do niego błagalne pismo wysłało, to on by pozytywnie je rozpatrzył. Pan prezes nie mówi prawdy, kłamie. 7 stycznia, rzecznik prasowy szpitala, na łamach lokalnych mediów powiedział jasno, że pracownicy pogotowia zostaną zaszczepieni po pracownikach Szpitala Uniwersyteckiego.