Jak reagujemy na czwartą falę pandemii? Czy służba zdrowia jest gotowa? Między innymi o tym rozmawialiśmy z Robertem Górskim.

Lekarz, na co dzień radny Zielonej Razem był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”. Trwa bowiem czwarta fala. Czy jej przebieg był zaskoczeniem dla naszego gościa?

Sprawdziło się wiele prognoz ekspertów. Na wschodzie, gdzie jest mało szczepień, brakuje łózek w szpitalach i jest więcej zachorowań. Na Zachodzie sytuacja jest pod kontrolą. W ostatnich dniach w naszym szpitalu było ok 30 pacjentów.

W Zielonej Górze zaszczepionych jest około 70 procent mieszkańców. Czy to dobry wynik?

Na tle całej Polski wypadamy dobrze, ale gdy zaczniemy się porównywać do krajów Europy Zachodniej, to tak różowo nie jest. Ale dobre i to. Nie chciałbym, aby wróciły te czasy z poprzednich fal. Byliśmy po prostu bezradni.