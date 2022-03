W jaki sposób najefektywniej pomóc uchodźcom docierającym do naszego regionu? Na czym polega pomoc? Takie tematy podejmowaliśmy z Radosławem Brodzikiem.

Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego był gościem “Rozmowy na 96 FM”. Pytaliśmy o pomoc Ukraińcom również w kontekście współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami z Niemiec.

Są ogromne wyzwania logistyczne związane z relokowaniem tych osób, ale także z zapewnieniem opieki. W Urzędzie Marszałkowskim mamy taki specjalistyczny zespół, ds. pomocy Ukrainie. Koordynuje on pomoc samorządów na różnych szczeblach.

Naszego gościa pytaliśmy również o to, czym dokładnie zajmuje się ten zespól i co jest dziś potrzebą najpilniejszą dla osób, które docierają do naszego regionu.

To miejsce, gdzie są wolontariusze, którym udostępniliśmy salę, aby mogły te osoby kompleksowo skorzystać z wsparcia, nie tylko z jedzenia, ale również z pomocy prawnej.

