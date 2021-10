Nowy dzień, nowe rozdanie tematów w „Rozmowie na 96 FM”. Ale nie tylko, bo nowe rozdanie także w Lewicy. Gościem wtorkowej audycji był Radosław Brodzik, działacz Nowej Lewicy. I właśnie pytaniem o kolejne nowości w tej partii rozpoczęliśmy.

Brodzik wyjaśnił, że projektowanie Nowej Lewicy to proces trwający od kilku lat.

To była umowa, którą zawarliśmy z naszymi koleżankami i kolegami z Wiosny. I została ona w pełni dopełniona. Przez dwa lata musieliśmy to wszystko skutecznie przeprowadzić i doprowadzić. I to zrobiono.