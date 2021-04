Czy Lewica idzie „ramie w ramię” z Prawem i Sprawiedliwością?. Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Lewica poparła ten projekt i jest krytykowana za poparcie. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Radosławem Brodzikiem w programie “Rozmowa na 96 FM”.

Działacz SLD ma inne zdanie, twierdząc, że lewica wychodzi z cienia.

Co zrobiła lewica? Wyszła z cienia. Zaproponowała rozwiązanie, które naszym zdaniem powinno być najlepsze. Jesteśmy proeuropejscy, prospołeczni i proobywatelscy.

Brodzik dodaje, że Lewica chce popierać każdy projekt, który służyć będzie obywatelom niezależnie od tego, czy jest również popierany przez partię rządzącą.

Część opozycji jest bardzo zdziwiona, bo w pewnym sensie nastąpiło coś takiego, że jak głosujesz z nami, to jesteś OK. Jeśli promujesz własne zdanie, to jesteś nie OK.

Krajowy Planu Odbudowy to program zakładający odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Jego finansowanie ma pochodzić ze środków unijnych. Obecnie Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej założenia co do wydatkowania tych pieniędzy. Cała rozmowa z Radosławem Brodzikiem na portalu wzielonej.pl