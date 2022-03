Zielonogórscy radni przyjęli dziś apel w sprawie jedności z Narodem Ukraińskim.

To pierwszy, symboliczny, ale bardzo ważny punkt obrad podczas sesji. Radni przyjęli ten apel jednomyślnie. Za było 24 radnych. Mówi Piotr Barczak – przewodniczący Rady Miasta.

Został on przygotowany we współpracy z przedstawicielami wszystkich klubów jak również tymi niezrzeszonymi. Chciałbym, żebyśmy jednolicie i z dużym zrozumieniem podeszli do tego apelu.