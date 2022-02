Zielonogórscy radni wystosowali apel do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaniechania działań, które mają na celu przeniesienie “Medyka” z Zielonej Góry do Sulechowa. To najważniejszy punkt podczas trwającej sesji Rady Miasta.

Za przyjęciem apelu zagłosowało 20 radnych. 5 radnych Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu.

Wcześniej trwała długa, prawie trzygodzinna i dość burzliwa dyskusja radnych. Chodziło m. in. o treść apelu. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zwracał uwagę, że przeprowadzka “Medyka” do Sulechowa jest nieprzygotowana. Włodarz miasta obarczył za to winą zarząd województwa i mającą w sejmiku większość radnych Koalicji Obywatelskiej.

Tak nieprzygotowanego przeniesienia ja w życiu nie widziałem. Przyznam się szczerze, że my w mieście tez przenosiliśmy placówki np. dom Harcerza. Gdyby to było tak przygotowane jak u nas, takiego apelu by nie było. Ja nie wyobrażam sobie, by w takiej formie zezwolić na taką lokalizację. To jest skandal. Jeśli zarząd województwa nie radzi sobie ze szpitalem czy z “Medykiem”, niech odda to miastu.

Radni Koalicji Obywatelskiej mieli kilka wątpliwości. Adam Urbaniak zwracał uwagę, że miasto i dyrekcja “Medyka” mogli pochylić się nad inną lokalizacją szkoły w Zielonej Górze.

Chodzi o to, by poszukać możliwości rozwiązań w okolicy szpitala. Mówiło się o budynku przy Waryńskiego. Tam również można było zabezpieczyć jakieś inne rozwiązania. Są inne możliwości. O tym rozmawiajmy.

Wicedyrektor placówki Jolanta Jankowska-Iwasiewicz wspominała o tym, że ewentualne przenosiny do “Medyka” nie będzie korzystny dla pracowników placówki.

Na pewno będzie dla nas utrudniony dojazd do Sulechowa, My nie zaczynamy pracy o godzinie 8 i nie kończymy o 15, tylko w różnych godzinach są one podejmowane.

Sesja trwa.