Zielonogórscy radni podjęli decyzję podczas wtorkowej sesji o wysokości podatku od nieruchomości. Od stycznia 2021 roku zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy będą płacić więcej.

Za przegłosowaniem uchwały było 10 radnych Zielonej Razem, przeciw 7 radnych Koalicji Obywatelskiej, a 6 radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.

Radny Zielonej Razem Paweł Wysocki stwierdził, ze podwyżka jest bardzo niska, oscylująca w granicach niecałych 4 procent w porównaniu do poprzedniego roku i nie będzie zbyt mocno odczuwalna:

Podwyżka była podniesiona tylko o stopień inflacji. Dla lokali o powierzchni 100m2 to będzie podwyżka kilkudziesięciu złotych rocznie. To nie będzie wielka tragedia. My jako samorząd też borykamy się z olbrzymimi problemami finansowymi. Ponieśliśmy koszty związane z koronawirusem. Miasto nie ma wielkich dochodów, a podatki to jedne z największych dochodów miasta, więc to nie jest zbyt wielka zmiana.