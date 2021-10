Radni zielonogórskiej Platformy Obywatelskiej domagają się od rządu, by ten zrekompensował straty wynikające z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. W tej sprawie radni skierowali petycję do rządu.

Chodzi o zmiany podatkowe, które najbardziej mogą dotknąć właśnie samorządy. Szef zielonogórskiego klubu PO Marcin Pabierowski podczas briefingu prasowego powiedział, że budżet Zielonej Góry niebawem może ucierpieć.

Dlatego chcemy ratować budżet Zielonej Góry w kontekście budżetu samorządów. To petycja do Rady Ministrów o rekompensatę jednostkom samorządów terytorialnych strat z wprowadzaniem zmian od osób fizycznych. To ubytki w dochodach własnych, programy dotacje, bieżąca praca miasta.