W poniedziałek, na sesji sejmiku województwa lubuskiego, pomimo że tego punktu nie było w planie obrad, odczytany został wniosek radnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Uzasadnieniem wniosku jest według radnych PiS obojętna postawa marszałkini wobec sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzi o aferę mobbingową. Do tego dochodzi konflikt pomiędzy zarządem województwa, a gazetą “Lubuską”.

Elżbieta Anna Polak odpowiedziała na wniosek radnych PiS krótkim oświadczeniem. Czytamy w nim, że: