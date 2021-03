Problemy inwestycyjne – taki był główny temat konferencji prasowej zorganizowanej przez miejskich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Radni obawiają się, że włodarz miasta – Janusz Kubicki – nie ma pomysłu na dalszy rozwój Zielonej Góry. Nie zabrakło też komentarza na temat budzącej wciąż wiele sporów działki w Nowym Kisielinie.

Radni klubów koalicyjnych nie kryją zdziwienia na temat chęci zakupu przez miasto dokładniej tej samej działki, którą zainteresowany jest Urząd Marszałkowski. Po pierwsze – takie posunięcie ze strony magistratu może zaszkodzić rozwojowi gospodarczemu. Po drugie, powołując się na budżet na rok 2021, radni zastanawiają się skąd wziął się pomysł na podjęcie działania właśnie w tym obszarze. Zakupu działki od Uniwersytetu Zielonogórskiego nie było bowiem w planach.

O tym, że miasto planuje zakup działki, dowiedzieliśmy się z konferencji prasowej. Zatem jeżeli decyzje, o charakterze strategicznym, rozwojowym dla miasta, mają być komunikowane w taki sposób. Bez konsultacji, informowania radnych, mieszkańców, podmiotów zainteresowanych daną działką – myślę, że to bardzo zła droga do tego, żeby zachęcać kogokolwiek do inwestowania w Zielonej Górze.

Radni chcieliby, żeby jak najszybciej powstała koncepcja strategii rozwoju Zielonej Góry. Zawarte w niej miałyby być między innymi informacje na temat zagospodarowania terenów przy Odrze, dzielnicy wysokościowej oraz kolei aglomeracyjnej.

Te tematy trzeba rozwiązać, zaplanować. Tak naprawdę nie mamy jasnej i czytelnej mapy drogowej, jak miasto ma się rozwijać do 2030 roku. Inne samorządy to robią. U nas to stoi. 2022 rok to jest koniec etapu planowania. Dlatego już dziś zwracamy się do prezydenta i do planistów – przygotujcie miasto na pozyskiwanie środków europejskich. Na kluczowe inwestycje rozwojowe po połączeniu miasta z gminą.