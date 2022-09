Już jest i czeka. Mowa o naszym mobilnym studiu winobraniowym, bo podobnie jak rok temu cała ekipa Radia Index na czas Winobrania 2022 przenosi się pod ratusz. I to stamtąd od 3 do 10 września będziemy dla Was nadawali, zarówno w formie audio, jak i wideo.

O szczegółach nasz redakcyjny kolega, Maciej Noskowicz.

To jest ogromne przedsięwzięcie dla całego naszego zespołu. Będziemy oczami i uszami Winobrania, nic nam nie umknie. I jeśli chcecie podejrzeć nas przy pracy – zapraszamy pod ratusz.

A oprócz nas będą także gościa. Bo w specjalnej ramówce „Winobranie – Winogranie” będziemy spotykali się i rozmawiali między innymi z winiarzami, artystami, władzami miasta, przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz policjantami. Nie zabraknie również najświeższych serwisów informacyjnych – zapewnia Marcin Krzywicki, szef naszego radiowego newsroomu.

O każdej pełnej godzinie – od 6 do 16 – będziemy mieli dla Was pełny serwis i będziemy mówić to, co najważniejsze. Wyjątkowo natomiast będzie wyglądał serwis o 12, bo będziemy go przestawiali w duetach.

Nie zabraknie też winobraniowych akcentów w formie muzyki. I mowa tu nie tylko o radiowych hitach. O szczegółach mówi nasz redakcyjny kolega – Mateusz Kasperczyk.

O godzinie 12, przed głównym wydaniem wiadomości, będzie można u nas usłyszeć Hejnał Winobraniowy. Warto go grać także ze względu na jubileusze 800 – i 700 – lecia miasta Zielona Góra.

Przypomnijmy, że to już drugi raz, kiedy nasza redakcja przenosi się pod ratusz. Radio Index nadawało stamtąd także podczas Winobrania 2021.