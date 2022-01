Nasze radio i telewizja kolejny już raz przyłącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jej finał będzie podwójnie wyjątkowy, bo to już 30 jubileuszowa edycja WOŚP. Nasza ekipa przygotowuje się więc do całodniowej transmisji – zarówno audio, jak i wideo.

O pierwszych szczegółach naszych działań opowiada Kaja Rostkowska, zastępca redaktora naczelnego Radia Index.

Pewnie będziecie się kręcić, oglądać, brać udział w różnych akacjach i inicjatywach WOŚP. Będziecie to mogli podglądać także na naszych kanałach. Zapowiadają się bardzo ciekawe rozmowy z wieloma zielonogórzanami, lubuszanami, działaczami oraz artystami.

Naszych dziennikarzy, uzbrojonych w mikrofony i kamery, będziecie mogli spotkać nie tylko w samym sercu zielonogórskiego sztabu WOŚP. Specjalnie dla Was ruszymy także w teren.

Jak co roku będziemy towarzyszyć wszystkim tym imprezom, które dzieją się w plenerze. Nie tylko w sztabie. Trochę imprez jest zaplanowanych. Zachęcamy żeby śledzić kanały Radia Index. Całe swoje indexowe serducho wkładamy w te imprezę i szykujemy się do ciężkiej pracy.

Przypomnijmy – jubileuszowy 30 finał WOŚP już w niedzielę 30 stycznia.