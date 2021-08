36 godzin – przez tyle czasu chce nieprzerwanie rapować Rademenez, czyli Radosław Blonkowski. Zielonogórzanin zamierza zawalczyć o wpis do księgi rekordów Guinnessa.

Przypomnijmy, w marcu Rademenez rapował przez dobę, zbierając w tym czasie pieniądze dla Ani Orłowskiej, dziewczynki, która zmaga się z SMA. Akcja zakończyła się powodzeniem, a teraz zielonogórzanin ma jeszcze wyśrubować swój rekord. I stać się najlepszym na świecie.

Po co to dokładnie? A po ludzie biją rekordy Guinnessa, żeby być najlepszym na świecie! Fajnie by było być w czymś najlepszym. Uwielbiam freestyle’ować. Wiem, że te 36 godzin jest do zrobienia. Chcę też pokazać, że można łamać granice swoich możliwości. I chcę też pokazać, że robi to gość z Zielonej Góry.