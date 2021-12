Zrobił to! Dziś możemy o tym powiedzieć już oficjalnie. Radosław Blonkowski czyli Rademenez został wpisany do księgi Rekordów Guinnessa. Przypomnijmy, zielonogórski freestylowiec dokonał rzeczy niemożliwej 21 listopada. Rapował przez 36 godzin. – To dla mnie wielka sprawa – mówił w rozmowie z Radiem Index.

Jak się dowiedziałem wczoraj o tym, że jest to potwierdzone, to wyskoczyłem w górę bardzo wysoko jak MJ pod koszem. To mega emocje. Poczułem, że to już oficjalne i jestem na całym świecie w tym najlepszy. To piękne uczucie.

Nasz bohater opowiadał nam także o tym, jak wyglądała cała procedura weryfikacji rekordu.

Udało się zrobić to w trybie przyspieszonym. Weryfikacja trwała 7 dni, bo 8 grudnia złożyliśmy wszystkie dokumenty. 78 stron A4, 36 filmów godzinnych oraz trzy filmy które były zlepkiem dwóch minut z każdej godzin plus fotodokumentacja. Dostali piękny pakiet. Wszystko mieli kompletnie wypełnione przez wolontariuszy.

To nie pierwszy rekord Rademeneza. Na jego koncie jest również rekord Polski w najdłuższym rapowaniu z 2018 i 2019 roku. W marcu tego roku rapował bez przerwy przez 24 godziny.