Miejski Zakład Komunikacji informuje o wyłączeniu z obsługi komunikacyjnej przystanku przy ul. Rzeźniczaka (nr 125) w kierunku Os. Czarkowo.

Przystanek będzie wyłączony do zakończenia prac drogowych, wykonawca informuje, że nie będzie można z niego korzystać dziś, tj. we wtorek, 27 grudnia, do ok. godz. 15:00.