Kto może zagrozić Januszowi Kubickiemu w walce o kolejną prezydenturę w naszym mieście? Kogo mogą wystawić poszczególne partie w Zielonej Górze jako kontrkandydatów?

O tym dyskutowaliśmy w Radiu Index z naszym gościem. Był nim profesor Jarosław Macała. Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Macała twierdzi, że dziś zdecydowanym faworytem jest obecnie urzędujący prezydent. Kto mógłby mu zagrozić? – Na razie nie wiadomo, bo nikt oficjalnie nie zgłosił chęci kandydowania – mówił nasz rozmówca.

Nie znam osoby, która zadeklarowałaby wprost swoje ambicje prezydenckie z tych osób, które byłyby ewentualnymi konkurentami. To dość istotne. Żeby kandydować i rywalizować z tak mocno kojarzoną osobą jak Janusz Kubicki, trzeba budować swoją markę, a tego się nie da zrobić w jeden dzień.

Zdaniem profesora poważnym kontrkandydatem mógłby być Wadim Tyszkiewicz, choć senator nie jest konsekwentny w swoich przekazach medialnych.

Właśnie mówi różne rzeczy. Nieraz twierdził, że praca w Senacie go męczy i rozczarowuje i dobrze się czuł jako samorządowiec. Innym razem mówił, że będzie pełnił swój mandat. To jest swojego rodzaju sondaż choć gdyby się zdecydował kandydować na prezydenta Zielonej Góry, to z całą pewnością będzie poważnym kandydatem. z solidnym dorobkiem samorządowym, który trudno podważyć.