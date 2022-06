Skorodowane zbrojenia, osłabiony i osypujący się beton – w takim stanie jest obecnie wiadukt na alei Zjednoczenia. Obecnie trwają tam prace remontowe, zaś od poniedziałku 30 maja wyłączone z ruchu są samochody ważące powyżej 3,5 tony.

Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami z Urzędu Miasta, zaznacza, że aby pozyskać jak najwięcej informacji o stanie obiektu, pobrane zostaną w najbliższym czasie próbki betonu.

Decyzja o tym, czy wiadukt będzie przebudowywany czy też budowany od nowa powinna zapaść w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i będzie całkowicie uzależniona od wyników ekspertyzy. Jak podkreśla Krzysztof Staniszewski zakładany koszt przebudowy wiaduktu to około 8-9 milionów złotych. Jednak już koszt nowego obiektu oscylowałby w granicach kilkudziesięciu milionów złotych.

Wiadukt miał planowo zostać oddany do użytku w listopadzie tego roku. W zależności jednak od badań chemicznych betonu i podjętej decyzji co do przebudowy bądź postawienia nowego obiektu – ten czas może wydłużyć się nawet do minimum dwóch lat.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska