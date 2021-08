W przyszłym roku w barwach Stelmet Falubazu Zielona Góra “PePe” powalczy o powrót do PGE Ekstraligi. Dla Piotra Protasiewicza będzie to już 20 rok startów w barwach Zielonej Góry. Żółto-biało-zielone barwy reprezentuje natomiast nieprzerwanie od 2006 roku.

– Po tym co wydarzyło się w sezonie 2021 jako kapitan nie wyobrażałem sobie innego rozwiązania jak dalszych startów w Zielonej Górze. Chcę pomóc naszej drużynie w szybkim powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jestem świadomy, że zawiedliśmy naszych kibiców. Dziś nie pozostaje mi nic innego jak przeprosić, a że za słowami zawsze powinni iść też czyny, to przedłużenie kontraktu jest najlepszym rozwiązaniem. Miejsce Zielonej Góry jest w Ekstralidze. Zrobimy wszystko, aby szybko do niej wrócić – powiedział “Pepe” na łamach strony klubowej falubaz.com.

– Szybko doszliśmy do porozumienia. Sprecyzowaliśmy cel na najbliższy sezon, a Piotr obiecał, że zrobi wszystko, aby pomóc w jego realizacji – powiedział prezes zielonogórskiego klubu Wojciech Domagała.

– Jak znam Piotra, to do całej sprawy podejdzie ambicjonalnie i zrobi wszystko, abyśmy szybko zapomnieli o sezonie 2021. Z nim w składzie wartość naszej drużyny z pewnością mocno wzrośnie – powiedział trener Piotr Żyto.