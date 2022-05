– Jak pan ocenia porażkę koszykarzy Zastalu? – pytała w audycji Prezydent na 96 FM jedna ze słuchaczek. Zielonogórski zespół po raz pierwszy od dziesięciu lat znalazł się poza czołową czwórką ligi.

– Obawiam się, że porażka jest dopiero przed nami – odpowiedział w środowym programie na pytanie pani Małgorzaty Janusz Kubicki.

Nie, nie czuję się współodpowiedzialny za porażkę, bo tak naprawdę porażka jest dopiero przed nami i to jest moje zdanie. Ciężko mi się do tego wszystkiego odnosić. Jeżeli ktoś powie, że miasto nie pomaga, to chętnie pokażę mu rachunki, na przykład za energię elektryczną. Koszty utrzymania obiektu to są miliony złotych i my to robimy od wielu lat.