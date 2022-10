Co z wiaduktem na Alei Zjednoczenia? To jedno z pytań, które padło podczas audycji Prezydent na 96 FM. Przypomnijmy, podczas prac remontowych okazało się, że uszkodzone są części nośne konstrukcji i jedyną możliwością jest rozbiórka.

– Wiadukt jest właśnie na etapie rozbiórki – usłyszeliśmy od Janusza Kubickiego w audycji Prezydent na 96 FM. Włodarz był pytany o to jak będzie dalej przebiegać ta inwestycja i ile może kosztować.

Czekamy, będzie on przeprojektowany. Będzie budowany od nowa. Tam są dwie nitki, najpierw będzie budowana jedna nitka. Mam nadzieję, że znajdziemy na to środki. Jak je wywalczymy, to się tym będziemy chwalić. Remont miał kosztować kilkanaście milionów. 100 mln zł za nowy wiadukt? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie nitki, to na pewno.