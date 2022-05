Porozumienie ponad politycznymi podziałami szansą na nowy szpital w Zielonej Górze? Zdaniem prezydenta Zielonej Góry tak. Janusz Kubicki o potrzebie budowy nowej lecznicy w mieście mówił dziś w audycji Prezydent na 96 FM.

O służbie zdrowia z punktu widzenia szpitala sporo dziś na naszej antenie. W porannej Rozmowie na 96 FM o inwestycjach w Szpital Uniwersytecki mówił prezes Marek Działoszyński. W audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki przekonywał o słuszności budowy nowej lecznicy. I przywoływał przykłady nowych placówek w kraju.

Trzeba o to walczyć. Sprawdźmy, ostatnio bardzo podobne miasto jak Rzeszów, tam podpisano porozumienie o budowie nowego szpitala dla uniwersytetu, w ramach rozwoju tego miasta. We Wrocławiu wybudowano nowy szpital i będzie budowany kolejny. Tak samo jest w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku. My mamy szklany sufit i uważamy, że się nie da.