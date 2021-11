Niecodzienny przebieg miała konferencja prasowa, którą dziś zorganizował zarząd województwa lubuskiego. W Urzędzie Marszałkowskim dziennikarze usłyszeli, jaki jest projekt budżetu województwa na przyszły rok.

Na konferencji pojawił się prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Wprawił w konsternację członków zarządu województwa. Kubicki wszedł z szablonem palmy i z napisem “Dubaj:, sugerując, że marszałek wydaje spore środki na promocję województwa. Najpierw jednak przez godzinę zarząd przedstawiał założenia przyszłorocznego budżetu.

W momencie, gdy dziennikarze mogli zadawać pytania, głos zabrał Janusz Kubicki. Zapytał o nieruchomość w Łęknicy. Zarząd miał ją zakupić zupełnie – zdaniem Kubickiego – bezcelowo. Po konferencji pytaliśmy prezydenta o jego obecność na konferencji.

Nie chciałem się dopytywać, dlaczego wydajemy tak duże środki na promocję – 30 milionów złotych przy budżecie 700 milionów. Zielona Góra przy budżecie ponad miliard wydaje 2 miliony a więc dziesięć razy mniej. Dla nas ważniejsze są drogi i chodniki, a nie wyjazd do Dubaju. Interesował mnie też zakup nieruchomości w Łęknicy za ponad 5 milionów złotych. Chodzą informacje, że jeden z radnych, który zmienił barwy w ostatnim okresie, jest zainteresowany tym projektem. Stąd moje pytanie, czy to koszt zmiany koalicji.

Co na to marszałek? Elżbieta Polak stwierdziła, że wszystko jest transparentne – zarówno zakup nieruchomości w Łęknicy jak i sprawy związane z promocją.

Nie widziałam pana prezydenta w roli dziennikarza, więc to wyglądało kabaretowe. Niemniej jednak my nie mamy nic do ukrycia. Budżet jest transparenty. Pana prezydenta interesowały wydatki na promocję. Są one realizowane w ramach RPO. Nie są one zawrotne, 1,9 miliona na udział regionów w misjach gospodarczych i targach światowych. A przykładowo Podkarpackie na ten cel przeznacza 46 milionów.