W Zielonej Górze trwa budowa hali sportowej przy ulicy Energetyków. Inwestycja warta 10 mln zł ma być ostatnim brakującym elementem tamtejszego Zespołu Edukacyjnego nr 10.

Zielonogórzanie pytają też o placówkę oświatową w Łężycy. W tamtej części miasta mieszkańców przybywa. W audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki potwierdził, że szkoła powstanie w tamtym miejscu.

Kolejnym miejscem, w którym chcemy aby powstała placówka oświatowa jest Czarkowo. Mam nadzieję, że w 2023 roku we wrześniu uda się doprowadzić do jej otwarcia. Dzieci nie będą musiały wtedy dojeżdżać z tego osiedla do szkoły w Przylepie lub dalej.