Prezes Wojciech Domagała skomentował w Rozmowie na 96 FM ruchy transferowe RM Solar Falubazu. Dlaczego Matej Žagar? Dlaczego Max Fricke? A dlaczego nie Martin Vaculik, który zdecydował się wrócić do Gorzowa? To pytania, zadane dziś w Radiu Index sternikowi klubu.

Domagała powiedział, że sporo było w ostatnim czasie złośliwości pod adresem klubu.

Są rozpowszechniane informacje o problemach finansowych klubów, o tym, że klub nie potrafi się dogadać z zawodnikami. Natomiast rozmawialiśmy ze wszystkimi zawodnikami, którym kończyły się umowy. Najszybciej porozumieliśmy się z Matejem Žagarem. On powiedział, czego oczekuje, my powiedzieliśmy, czego oczekujemy i szybko doszliśmy do porozumienia. Temat Maxa Fricke’a pojawił się z naszych relacji z Rohanem Tungatem. Oni są bardzo dobrymi kolegami.