Awansu nie ma, ale część inwestycji na stadionie żużlowym zostanie wykonana. Które? Nie wszystkie. Rozpoczęły się już prace związane z odwodnieniem liniowym. Mimo, że to wymóg ekstraligowy nie zrezygnowano z tego i po ostatnim meczu rozpoczęły się prace.

O tym, co się dzieje przy W69 informuje nas Robert Jagiełowicz. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze pytamy o park maszyn. Przypomnijmy, że ten ma zostać poszerzony. To także jeden z wymogów dla drużyn, które chcą jeździć w elicie. Skoro awansu nie było, to w Zielonej Górze tę inwestycję można odłożyć na później.

Jest przygotowywany projekt, jak ten park maszyn zrobić i w którą stronę pójść. Nie ma na to jednak takiego parcia, jak w przypadku awansu.

Jagiełowicz liczy, że w nowym sezonie mecze w Zielonej Górze ponownie będą mogły odbywać się przy sztucznym świetle.

Cały czas są prace prowadzone. Światła muszą być zrobione do początku sezonu. Teraz różne rzeczy się dzieją na rynku, ale mam nadzieję, że uda się nam to wykonać w terminie.

W zakończonym sezonie wszystkie mecze w Zielonej Górze odbywały się przy świetle dziennym. Powód? Awaria słupa oświetleniowego, który przeszło rok temu zapalił się podczas ostatniego, domowego spotkania Falubazu w PGE Ekstralidze.