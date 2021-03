Czy na Srebrnej Polanie usytuowanej na obrzeżach Zielonej Góry powstaną ogródki działkowe? Niewykluczone, że tak się stanie.

O tym pomyśle mówił wczoraj w audycji “Prezydent na 96 FM” włodarz miasta Janusz Kubicki. – Chcemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców naszego miasta – mówił prezydent Zielonej Góry:

Chcemy przygotować teren pod ogródki działkowe, Będzie daleko od zabudowań. Mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tym roku. Będzie to na Srebrnej Poranie. Chcemy zrobić niezbędną infrastrukturą i udostępnić działki.

Janusz Kubicki dodaje, ze należy spodziewać się dużego zainteresowania, choćby dlatego, ze wielu mieszkańców szuka odskoczni w dobie trwającej pandemii koronawirusa.

Jeżeli jest zapotrzebowanie, trzeba iść za głosem mieszkańców. Chciałbym szukać rozwiązań, które pomogą ludziom. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo to będzie projekt, którego nigdy do tej pory nie robiliśmy. To jest kwestia wody, prądu i przygotowania tego terenu,