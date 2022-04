Nadal trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających go. W Zielonej Górze o wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, czy też podmioty użyteczności publicznej posiadające tytuł prawny do nieruchomości.

Według wyliczeń sprzed kilku lat, w naszym mieście mamy już około 1 800 ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Nasuwa się jednak pytanie – jak dużo azbestu zostało jeszcze do usunięcia w Zielonej Górze? O tym Emilia Gaik z miejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Do końca nie wiadomo. Z tego względu, że inwentaryzacja sprzed tych kilku też nie wykazała wszystkich. Nie każdy azbest jest widoczny. Nie wszystkie posesje są wskazane w inwentaryzacji. Niektóre płyty azbestowe, rury czy ściany są w miejscach mało widocznych. Natomiast jest tego jeszcze sporo. Chodź nie tyle co na wschodzie Polski. Ale nadal to jeszcze kropla w morzu tego, co zostało.