Przebudowa układu komunikacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim, zagospodarowanie kąpieliska w Ochli oraz rewitalizacja Parku Tysiąclecia. Na to w Zielonej Górze mają pójść pieniądze z Polskiego Ładu. Rządowe wsparcie dla tych projektów w naszym mieście ma wynieść w sumie ponad 60 mln zł z ponad 677 mln dla całego województwa.

O pieniądzach w ramach tego programu mówił w porannej Rozmowie na 96 FM Piotr Barczak. Przewodniczący rady miasta, radny Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że to pieniądze, o które wnioskował samorząd.

Otrzymaliśmy tyle, ile potrzeba. Wszystkie lubuskie samorządy otrzymały potężne pieniądze. Na zadania, które wskazywali samorządowcy. A była obawa, że to rząd będzie wskazywał, jakie zadania realizować.

Barczak odniósł się też do krytyki politycznych oponentów. Koalicja Obywatelska zarzuca, że to co samorządy dostaną z Polskiego Ładu, wcześniej stracą z powodu mniejszych wpływów z podatków. To w ramach wprowadzenia przez rząd wyższej kwoty wolnej od podatku.

Myślę, że dzisiaj na sesji będzie o tym mowa. Pierwsze założenia, które wpływają do samorządów o dochodach pokazują, że wcale straty nie będzie, tylko będą dodatkowe pieniądze.

Rozmowa na 96 FM w całości do zobaczenia na wZielonej.pl.