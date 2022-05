Powracamy do tematu związanego z bezpieczeństwem na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Przypomnijmy, poruszaliśmy tę sprawę w Radiu Index już kilkukrotnie.

Chodzi o sygnały, które do nas docierały. Mieszkańcy pobliskich kamienic skarżyli się, że w godzinach wieczornych jest głośno, często dochodzi do awantur. Co na to zielonogórska policja? Podinspektor Małgorzata Stanisławska – rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze – informuje, że mieszkańcy tylko kilka razy dzwonili w tym roku na policję w tej sprawie.

Od początku tego roku wpłynęły do nas trzy zgłoszenia od mieszkańców, skarżących się na zachowanie osób w rejonie Placu Teatralnego. W związku z tym, że zielonogórski deptak znajduje się w naszym zainteresowaniu od dawna, patrole są codziennie, niemalże kilka razy dziennie.

Podinspektor Małgorzata Stanisławska dodaje, że policjanci na bieżąco monitorują sytuację na placu.

Policjanci sami podejmują interwencję w stosunku do osób, które przebywają w tym miejscu. Mieliśmy zgłoszenia od radnych miejskich, dziennikarzy, natomiast jesteśmy tam codziennie. Są to policjanci umundurowani jak i patrole rowerowe.

Mieszkańcom Zielonej Góry policja sugeruje, aby za każdym razem, gdy na Placu Teatralnym jest głośno i niebezpiecznie, dzwonić pod numer 997.