Radni podczas ostatniej sesji zapalili zielone światło dla przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Ta ma zacząć działać już od 1 września.

Skąd ta zmiana i dlaczego ma wyjść na dobre uczącym się, którzy marzą o karierze sportowej? O tym w Rozmowie na 96 FM przekonywał Maciej Bardelas, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

Do tej pory nie byliśmy oficjalnie szkołą sportową. Teraz będziemy mogli mówić z dumą, że jesteśmy Szkołą Mistrzostwa Sportowego. To zmienia już mentalność, będziemy mogli przygotować programy dla wyłącznie sportowców.

Ponadto szkoła po przekształceniu nie będzie poddana rejonizacji. Dziś w szkole kształcą w piłce nożnej, ręcznej, siatkówce, koszykówce, pływaniu, akrobatyce, lekkiej atletyce i strzelectwie.

Ułatwienie dzieciom realizacji marzeń sportowych to nasz główny cel kadry pedagogicznej, oczywiście we współpracy z rodzicami. Wiadomo, dzieci muszą realizować program nauczania, tak jak wszystkie dzieci, a jednocześnie muszą realizować program szkolenia sportowego zatwierdzony przez odpowiedni związek sportowy. Na początek to jest 10 godzin treningów a na końcu 20-30 godzin.