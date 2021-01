– Samorząd województwa nie jest od prowadzenia walki politycznej z rządem – mówił dziś Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W Rozmowie na 96 FM krytykował poczynania zarządu województwa lubuskiego. – Współpraca z rządem jest dalece nie wystarczająca – stwierdził na naszej antenie Łatwiński.

To, co nam i mnie osobiście się szczególnie nie podoba, to jest szalone zaangażowanie zarządu województwa w taką twardą, opozycyjną walkę z rządem. Samorząd, jeżeli chce robić rzeczy dobre dla mieszkańców, nie może być cały czas w kontrze do rządu. Jest ogromna potrzeba współpracy, która jest w dalece niewystarczającym stopniu realizowana.