Trwa Winobranie. Jak oceniają je mieszkańcy miasta? Co na plus, a czego brakuje? O to pytamy między innymi naszych gości.

Dziś w „Rozmowie na 96 FM” gościliśmy Piotra Barczaka. Przewodniczący Rady Miasta oceniał Winobranie, pierwsze w takiej formie po dwóch pandemicznych latach.

Myślę, że Winobranie jest coraz bardziej znane w całym kraju,. Kiedyś było wielu gości zza granicy, dziś są to goście z różnych miejsc z Polski. Jest już problem z noclegami, a to świadczy tylko o tym, jak chętnie wiele osób przyjeżdża do naszego miasta.

Zdaniem naszego gościa, samo Winobranie jest szczególnie spoza Zielonej Góry wabikiem.

Na pewno wabikiem to jest samo słowo “Winobranie” dzięki zaangażowaniu winiarzy,. Cieszę się, że na Starym Mieście głównie w tej chwili jest skoncentrowana tradycja winiarska. Ale mamy też formę jarmarczną choćby targów staroci.

