Piętnaście siatek do rekonstrukcji piersi po mastektomii trafiło do Szpitala Uniwersyteckiego. Zielonogórska lecznica otrzymała je od Fundacji Chirurgii i Onkologii Polskiej. Siatki pozwolą na rekonstrukcję piersi nawet w bardzo skomplikowanych medycznie przypadkach.

To też poprawa komfortu pacjentek – podkreśla prof. Dawid Murawa, szef Klinicznego Oddziału Chirurgii i Onkologii w Zielonej Górze.

Dzięki siatkom rany pacjentek szybciej się goją. To też mniejsze dolegliwości bólowe, zwłaszcza w tych pierwszych dniach po zabiegu. Co jest niesłychanie istotne.

Fundacja zdecydowała się na przekazanie siatek także do czterech innych szpitali w Polsce. Mowa o Bydgoszczy, Poznaniu, Wałbrzychu oraz Lublinie. Dlaczego właśnie tam przekazano siatki? Okazuje się, że nie wszyscy chirurdzy onkologiczni taki zabieg potrafią przeprowadzić. W tamtejszych lecznicach pracują jednak lekarze specjalizujący się w takiej chirurgii. Daniel Hrehorecki zapowiada już także kolejne działania Fundacji Chirurgii i Onkologii Polskiej.

Będziemy dążyć do tego, żeby siatki były standardem w procesie leczenia raka piersi. Pomoc pacjentom onkologicznym to nie tylko proces chirurgiczny. Trzeba dbać również o to, żeby pacjentka wracała do zdrowia i sił w atmosferze optymizmu.